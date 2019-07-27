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В Парке Горького начинается гастрономический фестиваль

13:13
  • суббота
  • 27 июля 2019

Гостей ждут десятки площадок с экзотическими угощениями

На Пушкинской набережной Парка Горького стартовал гастрономический фестиваль "Бургерфест", он приурочен к Международному дню гамбургера. Гостей ждут 30 ресторанных шале и 10 площадок быстрого питания. В меню -  бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей, а также с экзотическими восточными начинками. Цены на авторские бургеры начинаются от 300 рублей, но практически в любом ресторане в Парке Горького можно получить неплохую скиду.

Хорошее настроение создают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и многие другие артисты. Праздник продлится до вечера.

Считается, что самый первый гамбургер изготовил продал в Нью-Хейвене американец Луи Лессинг, это произошло это 27 июля 1900 года. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире продаются десятки миллиардов бургеров.

Парк Горького сегодня - самое популярное место отдыха у москвичей и гостей столицы. В 2011 году власти начали в парке масштабную реконструкцию. В состав Парка Горького сейчас включены Нескучный сад, Воробьёвы горы и "Музеон".

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Участники фестиваля "Бургерфест"
Участники фестиваля "Бургерфест"
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