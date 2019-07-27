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Маркл замучили приступы удушья в доме Миддлтон

13:26
  • суббота
  • 27 июля 2019

Почему супруга принца Гарри сбежала из Кенсингтонского дворца

Супруга принца Гарри Меган Маркл после того, как перебралась из Кенсингтонского дворца в коттедж в Виндзоре, вздохнула с облегчением. В доме Кейт Миддлтон её замучили приступы удушья и клаустрофобии. Герцогиня Сассекская призналась своей подруге, что атмосфера дворца давила на неё морально и физически.

В плохом самочувствии Маркл она сама винит не архитектуру здания, а его плохую ауру, из-за которой она не смогла там жить. После переезда в Виндзор герцогиня воспряла духом и почувствовала себя полноправной хозяйкой. Для того, чтобы семья принца Гарри смогла переехать в новый дом, из него пришлось выселить прежних жильцов, потратив на это из казны около трёх миллионов фунтов, пишет Dni24.ru. Это ожидаемо вызвало критику обычных британцев-налогоплательщиков.

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