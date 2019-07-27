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В "Технограде" на ВДНХ пройдёт фестиваль умных развлечений

13:40
  • суббота
  • 27 июля 2019

Гостей ждут 3 августа на главной выставке страны

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 3 августа пройдёт День открытых дверей. Он начнётся с барабанного шоу, после чего артисты Большого театра покажут отрывок из балета "Спящая красавица".

Гостей ждут лекции и встречи с блогерами, будет работать интерактивная площадка с аттракционами. В концертной программе выступят группы "Чи-Ли", "Мишель" и другие исполнители. Дневная программа рассчитана на детей и подростков, а вечером пройдут мероприятия для более взрослых гостей.

Мастер-класс проведёт известный блогер Дмитрий Побединский, он покажет  научные фокусы. Алёна Никитина со своей командой научит создавать мультфильмы, а блогер Акр расскажет о персонажах гик-культуры.

Организаторы фестиваля подготовили обзорные экскурсии по "Технограду". Этот комплекс – единственная в своём роде образовательная площадка не только в Москве, но и в России. Такую характеристику ему дал глава  столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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В "Технограде" на ВДНХ пройдет фестиваль умных развлечений
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