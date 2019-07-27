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Запуск МЦД-1 улучшит транспортную ситуацию на западе столицы

13:52
  • суббота
  • 27 июля 2019

Диаметр введут в эксплуатация через полгода

После запуска Московского центрального диаметра (МЦД-1) от Одинцово до Лобни улучшится транспортная ситуация в нескольких столичных районах и, в частности, в Можайском, где проживает 138 тысяч человек. Жителям станет проще добираться в центр, а также в северную часть города.

Новый маршрут станет для Можайского полноценным наземным метро. По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в состав диаметра войдут станции "Сетунь" и "Рабочий посёлок". "Остановочные пункты будут соответствовать современным стандартам обслуживания пассажиров. В частности, на станциях создадут безбарьерную среду для маломобильных граждан", - сказал Хуснуллин. Территория вокруг платформ изменится: здесь проложат пешеходные и велосипедные дорожки, разобьют газоны.

Московские центральные диаметры станут подспорьем для жителей Подмосковья, которые часто ездят из одного конца области в другой. МЦД позволят организовать сквозное движение через центр столицы и напрямую соединить разные части города. Первые два диаметра заработают в конце 2019 – начале 2020 годов.

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