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Российским дипломатам удалось встретиться с задержанными в Иране моряками

14:20
  • суббота
  • 27 июля 2019

Сотрудникам посольства разрешили пообщаться с соотечественниками

Сотрудники посольства России в Тегеране встретились с тремя нашими соотечественниками с задержанного танкера. Ведомство опубликовало несколько фотографий моряков на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что они чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания нет. Члены экипажа могут связываться со своими родными, но с определёнными ограничениями, и пока продолжают оставаться на борту. Сейчас решается вопрос о возвращении россиян на родину, сообщает "ТВ Центр".

Иран захватил британский танкер в Ормузском заливе неделю назад. Как утверждают в Тегеране, танкер столкнулся с рыболовным судном, при этом не реагировал на предупреждения и не выходил на связь. Он доставлен в иранский порт для проведения расследования. В составе многонационального экипажа судна есть трое россиян.

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Британский танкер в Ормузском заливе
Британский танкер в Ормузском заливе
Британский танкер в Ормузском заливе
Британский танкер в Ормузском заливе
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