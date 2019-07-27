Российским дипломатам удалось встретиться с задержанными в Иране моряками

Сотрудникам посольства разрешили пообщаться с соотечественниками

Сотрудники посольства России в Тегеране встретились с тремя нашими соотечественниками с задержанного танкера. Ведомство опубликовало несколько фотографий моряков на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что они чувствуют себя хорошо, жалоб на условия содержания нет. Члены экипажа могут связываться со своими родными, но с определёнными ограничениями, и пока продолжают оставаться на борту. Сейчас решается вопрос о возвращении россиян на родину, сообщает "ТВ Центр".

Иран захватил британский танкер в Ормузском заливе неделю назад. Как утверждают в Тегеране, танкер столкнулся с рыболовным судном, при этом не реагировал на предупреждения и не выходил на связь. Он доставлен в иранский порт для проведения расследования. В составе многонационального экипажа судна есть трое россиян.