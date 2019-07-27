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Тысячи верующих вышли на улицы Киева в День Крещения Руси

14:19
  • суббота
  • 27 июля 2019

По улицам украинской столицы идёт крестный ход

В Киеве проходит большой крестный ход в честь празднования Дня Крещения Руси. К шествию присоединились тысячи верующих со всей Украины. Шествие возглавляет предстоятель канонической Украинской православной Церкви митрополит Онуфрий.

Священники несут мощи 19-ти святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые специально к этому дню были доставлены в Киев. Святыни будут доступны для поклонения всю следующую ночь. Вечером на площади перед Успенским собором начнется всенощное бдение, сообщает "ТВ Центр".

В воскресенье, 28 июля в Киево-Печерской лавре будет совершена праздничная Божественная литургия. Завтра же торжественные мероприятия пройдут в Москве.

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