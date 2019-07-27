Самый большой в мире Андреевский флаг развернули в Кронштадте

Длина полотнища - 65 метров

Новый рекорд в преддверии Дня военно-морского флота России установили в Кронштадте. На Якорной площади торжественно развернули самый большой в мире Андреевский флаг.

Впечатляющих размеров полотнище достигают в длину 65 метров, а в ширину 43, вес флага - 300 килограммов. Чтобы развернуть знамя потребовались силы нескольких сотен военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

День ВМФ в России традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. Уже завтра в стране с особой гордостью будут чествовать тех, кто защищает морские рубежи. Праздничные залпы салюта отгремят во всех городах, где находятся базы Военно-Морского флота. А главным торжеством станет парад в Санкт-Петербурге, который откроет верховный главнокомандующий Владимир Путин.