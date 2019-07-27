Как цифровые технологии входят в жизнь россиян

В России проходит конкурс на лучшие проекты в этой сфере

27 июля стартовал заключительный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв". За выход в финал соревнуются пятьсот молодых специалистов. Участники объединились в группы от трёх до пяти человек. Для работы над инновационными проектами у каждой команды будет всего 36 часов, сообщает "ТВ Центр".

Такие соревнования на время называются хакатон. Финал проходит одновременно в пяти городах - в Москве, Иркутске, Екатеринбурге, Саратове и Ижевске. Как рассказал руководитель проекта "Цифровой прорыв" Олег Мансуров, сейчас наблюдается большой спрос на победителей хакатонов. "Компаниям важно иметь рабочую команду, которая готова создать уже прототип продукта, и многие победители хакатонов могут создать свой бизнес и дальше его развивать", - отметил Мансуров.