Порошина рассказала о контроле Куценко над 23-летней дочерью

Отец отказывается понимать поступки Полины

Мария Порошина посетовала, что отец её дочери Гоша Куценко отказывается понимать поступки Полины. В информационном сообществе актрисы в Instagram появилась её цитата о воспитании их совместной 23-летней дочери.

"Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается. Пока ещё мы имеем право указывать ей на ошибки. Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось! Некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать", - заявила Мария Порошина, но не рассказала подробностей.

Дочь Порошиной и Куценко пошла по стопам родителей. Он снялась уже в нескольких картинах: "На пути к сердцу", "Компенсация" и "Последний мент".