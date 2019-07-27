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Порошина рассказала о контроле Куценко над 23-летней дочерью

18:03
  • суббота
  • 27 июля 2019

Отец отказывается понимать поступки Полины

Мария Порошина посетовала, что отец её дочери Гоша Куценко отказывается понимать поступки Полины. В информационном сообществе актрисы в Instagram появилась её цитата о воспитании их совместной 23-летней дочери.

"Я уважаю в ней личность, но и эта личность порой ошибается. Пока ещё мы имеем право указывать ей на ошибки. Гоша постоянно на связи, контролирует ее так, что нам и не снилось! Некоторые поступки дочери он наотрез отказывается понимать", - заявила Мария Порошина, но не рассказала подробностей.

Дочь Порошиной и Куценко пошла по стопам родителей. Он снялась уже в нескольких картинах: "На пути к сердцу", "Компенсация" и "Последний мент".

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Мария Порошина с дочерью
Мария Порошина с дочерью
Скриншот со станицы в Instagram Марии Порошиной
Скриншот со станицы в Instagram Марии Порошиной
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