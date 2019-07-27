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Путин в батискафе опустился на дно Финского залива (видео)

15:43
  • суббота
  • 27 июля 2019

Президент почтил память погибших в годы войны моряков

Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива около Петербурга. Президент принял участие в памятной церемонии на месте гибели подводной лодки Щ-308 "Сёмга", затонувшей во время Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике. Путину показали карту боёв и место гибели субмарины. Исследователи выяснили, что лодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины. Все 40 человек, находившиеся на её борту, погибли.

В 2015 году Владимир Путин уже погружался под воду в батискафе, это было на Чёрном море. Тогда президент принимал участие в экспедиции к затонувшему древнему судну, лежащему в районе Севастополя на 83-метровой глубине.

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