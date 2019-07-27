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24-летняя звезда "Брестской крепости" трагически погибла во время свадебного путешествия

17:08
  • суббота
  • 27 июля 2019

Трагедия произошла на Аляске

На Аляске трагически погибла актриса Вероника Никонова. Звезда фильма "Брестская крепость" отправилась на край света в свадебное путешествие, но не смогла перейти горную реку и утонула. Родные Никоновой собирают деньги на транспортировку её тела или праха из США. Возможно, Никонову кремируют на Аляске.

Муж актрисы Пётр Маркелов, находившийся рядом, не смог спасти супругу. Он делал ей массаж сердца и искусственное дыхание, но это не помогло.

Актриса стала настоящей звездой, сыграв в фильме "Брестская крепость" Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, которую расстреляли фашисты. После выхода картины девушка закончила театральную школу, но решила выбрать профессию режиссёра и начала снимать документальное кино, пишет StarHit.

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Актриса Вероника Никонова
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