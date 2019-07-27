На несанкционированной акции в Москве задержаны 300 человек

Большинство из них приехали в столицу из регионов

На несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Значительное количество задержанных не являются жителями столицы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства.

Утром 27 июля мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам по поводу запланированного несогласованного митинга оппозиции. У себя в Twitter он отметил, что попытка организации беспорядков ни к чему хорошему не приведёт. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом, предупредил мэр.

Ранее в мэрии отметили, что митинг, который оппозиционные политики планируют провести в субботу, не согласован с властями. Его организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Столичные власти предупредили, что участники акции могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.