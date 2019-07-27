В несанкционированной акции в Москве приняли участие более 3 тысяч человек

Часть из них - журналисты и блогеры

В несогласованном мероприятии в центре Москвы приняли участие порядка трёх с половиной тысяч человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. На акции были задержаны 295 человек, все они нарушали общественный порядок.

Утром 27 июля мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам в Тwitter. Всех, кто собирался провести митинг у здания мэрии на Тверской улице, он предупредил о том, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом.

До этого в мэрии отметили, что митинг, который оппозиционные политики планируют провести в субботу, не согласован с властями. Его организовали оппозиционеры, не зарегистрированные кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.