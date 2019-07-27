Более 20 тысяч бургеров съели на гастрономическом фестивале в Парке Горького

На "Бургерфест" пришли более 150 тысяч человек

На "Бургерфест" в Парк Горького пришли 160 тысяч человек. В двум часам дня гости съели уже 20 тысяч бургеров, приготовленных по уникальным авторским рецептам. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Гостей фестиваля развлекают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие артисты.

Международный день гамбургера отмечают 27 июля. Считается, что в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене самый первый гамбургер, состоящий из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листика салата и соуса.

Парк Горького считается одним из самых популярных мест отдыха в Москве. В 2011 году власти начали в парке масштабную реконструкцию.