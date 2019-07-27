ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 20 тысяч бургеров съели на гастрономическом фестивале в Парке Горького

16:55
  • суббота
  • 27 июля 2019

На "Бургерфест" пришли более 150 тысяч человек

На "Бургерфест" в Парк Горького пришли 160 тысяч человек. В двум часам дня гости съели уже 20 тысяч бургеров, приготовленных по уникальным авторским рецептам. В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно попробовать бутерброды на любой вкус: с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с экзотическими восточными начинками. Гостей фестиваля развлекают DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие артисты.

Международный день гамбургера отмечают 27 июля. Считается, что в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене самый первый гамбургер, состоящий из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листика салата и соуса.

Парк Горького считается одним из самых популярных мест отдыха в Москве. В 2011 году власти начали в парке масштабную реконструкцию.

Главное сегодня
Международный день гамбургера в Парке Горького
Международный день гамбургера в Парке Горького
Международный день гамбургера в Парке Горького
Международный день гамбургера в Парке Горького
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.