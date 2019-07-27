На семейный фестиваль на ВДНХ пришли около 100 тысяч человек

Организаторы приготовили увлекательную программу

Участниками семейного фестиваля на ВДНХ стали уже более 90 тысяч человек. Утром в субботу, 27 июля здесь прошли массовая беговая тренировка, занятие по баскетболу, в полдень в центре информационных технологий "Умный город" открылась игротека.

Во второй половине дня гостей праздника ждут танцевальный марафон и кинопоказ. На Центральной аллее пройдёт выступление оркестра Фёдора Ляшкевича "Столичный джаз".

В этом году ВДНХ исполнится 80 лет. По случаю юбилея там пройдут праздничные мероприятия, а День города в сентябре будет посвящён прошлому, настоящему и будущему главной выставки страны.