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На семейный фестиваль на ВДНХ пришли около 100 тысяч человек

16:45
  • суббота
  • 27 июля 2019

Организаторы приготовили увлекательную программу

Участниками семейного фестиваля на ВДНХ стали уже более 90 тысяч человек. Утром в субботу, 27 июля здесь прошли массовая беговая тренировка, занятие по баскетболу, в полдень в центре информационных технологий "Умный город" открылась игротека.

Во второй половине дня гостей праздника ждут танцевальный марафон и кинопоказ. На Центральной аллее пройдёт выступление оркестра Фёдора Ляшкевича "Столичный джаз".

В этом году ВДНХ исполнится 80 лет. По случаю юбилея там пройдут праздничные мероприятия, а День города в сентябре будет посвящён прошлому, настоящему и будущему главной выставки страны.

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