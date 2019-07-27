Труп известного блогера нашли в канализации

Следователи выясняют причину смерти

В Петербурге в канализационном коллекторе обнаружен труп известного белорусского блогера, ведущего канала на YouTube "Дорога к фильму". Рядом с ним лежало тело диггера. Следователи выяснили, что блогер по имени Павел и его проводник спустились в коллектор для съёмок очередного ролика, но мужчины или задохнулись, или сорвались при спуске, сообщает ТАСС.

Знакомый блогера Даниил Давыдов предположил, что Павел и его провожатый отравились метаном из-за плохой вентиляции в коллекторе. "Он вообще всегда искал необычные сюжеты, необычных людей для своих видеоблогов. Road-To Film всегда интересовался подземельями в Петербурге, поэтому нашёл самого известного в городе диггера Алексея Кулакова", - рассказал Давыдов в интервью изданию 78.ru.