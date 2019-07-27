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Николаев показал фото молодой Пугачёвой с военным

19:59
  • суббота
  • 27 июля 2019

Снимок сделан 35 лет назад

Игорь Николаев поделился у себя в Instagram архивным снимком с Аллой  Пугачёвой. Фото было сделано на военном корабле. В кадр попали начинающий певец, звезда тогда ещё советской эстрады и морской офицер. Пугачева и Николаев стоят около корабельной пушки.

Этой фотографией певец и композитор поздравил всех подписчиков с Днём военно-морского флота, который отмечается 28 июля.

"Это Владивосток, 35 лет назад, мы с Аллой Пугачёвой в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню "Владивосток", премьера состоялась там же и тогда же! Алла исполнила её на последнем концерте в городе. Спасибо и браво!", - написал Николаев.

Комментаторы поблагодарили композитора.  "Обожаю эту песню! Но, что Вы, Игорь, автор - узнала только что! Спасибо! Люблю Ваши песни! Особенно в исполнении Аллы", - написала svetlanaborisova1829, а ionova5947 напомнила, что эта песня Игоря Николаевна служит много лет гимном города Владивостока.

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