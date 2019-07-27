Как правильно есть яблоки

Люди выбрасывают самое ценное

Учёные выяснили, что люди неправильно едят яблоки. Специалисты из Технологического университета Граца утверждают, что самые полезные бактерии находятся в сердцевине яблока. Они способны оказывать положительное влияние на организм человека, в частности, на желудочно-кишечную систему.

Чтобы получить максимальную пользу от фрукта, его необходимо съедать вместе с огрызком, пишет Газета.ру.

Всего в одном яблоке содержится более 100 миллионов бактерий. Интересно, что количество бактерий в органических фруктах, выращенных без применения пестицидов, примерно такое же, что и в обычных яблоках.