Парк "Зарядье" вошёл в число самых интригующих туристов мест столицы

Москва становится всё более открытой для гостей

Москва становится всё более открытой и дружелюбной для туристов. Город готов предложить своим гостям множество уникальных мест, которые можно осматривать не спеша и без участия экскурсовода. Комитет по туризму составил список мест, наиболее полюбившихся как жителям, так и гостям столицы.

В него вошли парк "Зарядье", Лужники, знаменитый Парк Горького, "Красный Октябрь", "Музеон" и Никольская улица. Эти места привлекают туристов совей красотой и неповторимостью. Например, в Парке Горького недавно отреставрировали беседки и павильоны, а на дорожках Нескучного сада и набережной теперь можно не только прогуливаться, но и проводить беговые тренировки. Летом можно загорать на песчаном пляже у Пионерского пруда или на шезлонгах, а зимой в парке открывают большой каток. По новому маршруту канатной дороги от Лужников до Воробьёвых гор пассажиры могут проехать в закрытых кабинках.

В "Музеоне" и на обновлённой несколько лет назад Крымской набережной можно покататься на роликах, посетить экспозиции художников и ювелиров или посидеть в шезлонге, наблюдая за речными трамвайчиками на Москве-реке.

После Чемпионата мира по футболу одним из самых популярных мест для прогулок стала Никольская улица. Во время мундиаля её облюбовали болельщики из разных стран. Сегодня здесь с импровизированными концертами выступают уличные артисты.

По данным статистики, в 2018 году Москву посетили почти 24 миллиона туристов, из них пять с половиной миллионов - иностранцы. Рост числа туристов в столице по сравнению с 2010 годом составил 84%.