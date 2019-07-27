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На праздник спорта в Лужниках пришли десятки тысяч горожан

19:51
  • суббота
  • 27 июля 2019

На одной площадке были собраны несколько спортивных дисциплин

Почти 50 тысяч человек посетили праздник "Московский спорт в Лужниках", сообщил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев. Организаторы собрали на одной площадке максимальное количество видов спорта.

"Мы уверены, что москвичи и гости столицы сегодня получат заряд позитива и энергии от этого солнечного дня", - сказал Кондаранцев.

27 июля в Лужниках прошли турниры по мини-футболу, уличному волейболу, работали площадки воркаута. Под открытым небом стояли 500 шахматных столов. Желающие могли сыграть не только друг с другом, но и попробовать свои силы в схватке с искусственным интеллектом.

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На праздник спорта в "Лужниках" пришли десятки тысяч горожан
На праздник спорта в "Лужниках" пришли десятки тысяч горожан
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