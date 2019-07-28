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Как православным следует отмечать День крещения Руси

10:25
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

В этот день нужно обязательно сходить в церковь

Православные христиане отмечают 28 июля День крещения Руси. Сегодня в храмах вспоминают равноапостольного святого князя Владимира, который в 988 году принял христианство по греческому обряду и сделал его государственной религией Киевской Руси. Это событие оказало большое влияние практически на все страны мира.

С утра надо обязательно сходить в церковь, помолиться и зажечь свечи. После этого можно погулять с семьёй, не возбраняется и праздничное застолье. Самое важное событие в этот день - Таинство Божественной Евхаристии или благодарение. Участвуя в Таинстве, верующие присутствуют вспоминают жертву Иисуса Христа и благодарят его за спасение всего человечества.

Не стоит забывать, что День крещения Руси закреплён в российском законодательстве в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности.

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