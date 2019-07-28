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Трампу не позволили кошмарить Россию

10:42
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Санкции против "Северного потока - 2" откладываются на неопределённое время

Близкий к Дональду Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока -2", утверждает американская пресса. Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит ограничительные меры в отношении российско-европейского проекта.

The Daily Beast приводит письмо Пола другим сенаторам, в котором он отмечает, что закон нанесёт вред не России, а союзникам США в Старом Свете. К примеру, укладкой труб в море занимается швейцарская компания, у которой есть бизнес в США. Сенатор предлагает своим коллегам детально обсудить санкции и решить, является ли такая стратегия эффективной формой противодействия России.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол не так давно был в России и передал в Кремль письмо от президента США.

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