Трампу не позволили кошмарить Россию

Санкции против "Северного потока - 2" откладываются на неопределённое время

Близкий к Дональду Трампу сенатор сорвал санкции против "Северного потока -2", утверждает американская пресса. Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит ограничительные меры в отношении российско-европейского проекта.

The Daily Beast приводит письмо Пола другим сенаторам, в котором он отмечает, что закон нанесёт вред не России, а союзникам США в Старом Свете. К примеру, укладкой труб в море занимается швейцарская компания, у которой есть бизнес в США. Сенатор предлагает своим коллегам детально обсудить санкции и решить, является ли такая стратегия эффективной формой противодействия России.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол не так давно был в России и передал в Кремль письмо от президента США.