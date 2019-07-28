ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последний тёплый день лета. В чём причины резкого похолодания в России?

12:52
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Оказывается, виновато глобальное потепление

Если верить синоптикам, 28 июля станет последним тёплым днём этого лета в средней полосе России. Уже на следующей неделе ночные температуры в Москве опустятся до плюс трёх градусов, а днём будет не теплее плюс 15-ти.

В Европе тем временем столбики термометров подбираются к 45-градусным отметкам. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса.

В Европе подобное наблюдалось и раньше, а в последние годы жаркая погода стоит в Старом Свете всё чаще. "Общество должно адаптироваться к жаре, эпизоды которой будут более интенсивными и наблюдаться чаще в Европе, в частности, во Франции", - сообщили координаторы региональной группы экспертов по климату в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

По мнению, экспертов в городах надо активнее развивать зелёные зоны и создавать как можно больше точек доступа воды, сообщает РИА Новости. Влияние климатических изменений будет особенно заметно на Земле через 30 лет.

Главное сегодня
Похолодание в Москве
Похолодание в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.