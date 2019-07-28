Последний тёплый день лета. В чём причины резкого похолодания в России?

Оказывается, виновато глобальное потепление

Если верить синоптикам, 28 июля станет последним тёплым днём этого лета в средней полосе России. Уже на следующей неделе ночные температуры в Москве опустятся до плюс трёх градусов, а днём будет не теплее плюс 15-ти.

В Европе тем временем столбики термометров подбираются к 45-градусным отметкам. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, высокая температура пришла в европейские страны с волной горячего воздуха из Африки, в то время как в России погодные аномалии объясняются ультраполярным вторжением с Северного полюса.

В Европе подобное наблюдалось и раньше, а в последние годы жаркая погода стоит в Старом Свете всё чаще. "Общество должно адаптироваться к жаре, эпизоды которой будут более интенсивными и наблюдаться чаще в Европе, в частности, во Франции", - сообщили координаторы региональной группы экспертов по климату в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

По мнению, экспертов в городах надо активнее развивать зелёные зоны и создавать как можно больше точек доступа воды, сообщает РИА Новости. Влияние климатических изменений будет особенно заметно на Земле через 30 лет.