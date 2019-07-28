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День ВМФ отметили грандиозным парадом в Петербурге

11:11
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Принимал смотр Верховный главнокомандующий Владимир Путин

28 июля в России чествуют тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. От Владивостока до Калининграда отмечают День Военно-Морского Флота. Главное действие разворачивается в Санкт-Петербурге, там с утра проходит грандиозный военный парад, его принимает Владимир Путин.

В смотре участвуют четыре тысячи военнослужащих, свыше 40 боевых кораблей и подводных лодок, в том числе новейшие образцы: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка нового поколения "Кронштадт" и другие. В воздушной части представлены истребители МиГ-29, Су-33, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и Ка-28, сообщает "ТВ Центр".

Незадолго до начала торжественного парада глава государства на вертолёте прибыл в Кронштадт. Перейдя на борт катера "Раптор" Владимир Путин в сопровождении министра обороны и главкома совершил обход парадного строя. В акватории Финского залива выстроились корабли, которые из-за своих габаритов не могут зайти в Неву. Верховный главнокомандующий Владимир Путин поприветствовал экипажи и поздравил моряков.

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