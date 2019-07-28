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Во Владивостоке прошёл морской парад в честь Дня ВМФ

11:28
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Возглавил строй флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг"

Масштабные торжественные мероприятия по случаю Дня ВМФ прошли во Владивостоке. Во время большого морского парада гости праздника смогли увидеть показательные манёвры кораблей Тихоокеанского флота.

Командующий тихоокеанским флотом Сергей Авакянц приветствует строй военных кораблей. Это более 40 единиц техники: подводные лодки, суда обеспечения, катера. Среди них те, кто в параде принимает участие ежегодно и новички. Такие, как корабль управления "Маршал Крылов" и модернизированный малый ракетный корабль "Смерч". Возглавляет строй флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

Впервые в строю иностранные корабли: экипажи из Филиппин и Вьетнама прибыли с дружественным визитом во Владивосток специально для участия в праздновании Дня Военно-Морского  Флота, сообщает "ТВ Центр".

После того, как катер командующего обошёл строй кораблей, действие переходит на водную станцию. Свою мощь и силу демонстрируют морские пехотинцы, отряды специального назначения. Задействовано более двух тысяч военнослужащих. Один из самых зрелищных эпизодов - высадка техники и личного состава с больших десантных кораблей "Пересвет" и "Адмирал Невельской". Т

Бронетранспортеры прямо из акватории Амурского залива выезжают к трибунам. В боевых условиях подобная высадка применяется во время захвата побережья, когда корабли не могут подойти к берегу. 

Театрализованная часть посвящена в этом году 320-ой годовщине учреждения Петром I Андреевского флага. Главный символ российского флота подняли вместе с государственным триколором. Закончится празднование вечером грандиозным салютом над Амурским заливом.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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