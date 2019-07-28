На сайте Минобороны опубликованы редкие снимки русских флотоводцев

Военное ведомство поздравило всех с Днём ВМФ

Министерство обороны опубликовало ко Дню ВМФ уникальные фотографии известных флотоводцев России. На сайте военного ведомства открыт новый мультимедийный раздел.

Снимки, многие из которых публикуются впервые, рассказывают о важных моментах из жизни главнокомандующих ВМФ и командующих флотами, а также капитанов легендарных кораблей и подводных лодок, сообщает "ТВ Центр".

Среди них те, чьими именами названы теперь корабли - знаменитый адмирал Николай Кузнецов и отец атомного флота России Сергей Горшков. Всего в разделе более 30 фамилий военных моряков, выводивших нашу страну в Мировой океан.