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Патриарх Кирилл возглавил богослужение в честь Дня Крещения Руси

11:42
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Оно прошло в Успенском соборе Московского Кремля

По случаю Дня Крещения Руси в Успенском соборе Московского Кремля прошло богослужение, которое возглавил патриарх Кирилл. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира, которого историки назвали великим, а церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко.

Также праздничная литургия пройдёт сегодня в Киеве на площади перед Успенским собором. Её возглавит предстоятель канонической Украинской Православной Церкви, митрополит Онуфрий. Накануне в Киеве состоялся традиционный крестный ход от памятника князю Владимиру до Киево-Печерской лавры. В нём приняли участие около трёхсот тысяч верующих, сообщает "ТВ Центр".

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