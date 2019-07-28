В Крыму прошла премьера уникального исторического спектакля

Постановка вызвала восторг у зрителей

Уникальная театральная премьера прошла в Крыму: в музее-заповеднике Херсонес показали мультимедийный спектакль "Грифон". Сюжет посвящён истории полуострова, в шоу задействованы сложнейшие механические куклы, сообщает "ТВ Центр".

Стены древнего Херсонеса оживают в лучах сотен интеллектуальных световых приборов. На новой сцене самое современное с технической точки зрения действие, которое погружает зрителей в историю этих мест на сотни лет назад. От основания небольшого греческого полиса до Крещения князя Владимира, присоединение полуострова к Российской империи, Крымская и Великая Отечественная войны - историческое путешествие, в которое отправляются школьники и смотритель музея. Трагическая, и в то же время, великая история города рассказывается с помощью мультимедийных технологий.

В спектакле задействовали более тысячи человек из Москвы, Петербурга, Крыма и Севастополя. Сразу на четырёх сценах управляемые актёрами куклы, большие надувные конструкция, красочные декорации и костюмы, на которые ушло более тысячи метров ткани.

Главный персонаж этого представления - грифон. Именно символ Крыма ведёт героев сквозь эпохи. Механическая фигура управляется актёрами. "Пять человек управляет. Один отвечает за голову, два за крылья и двое в середине. Я отвечаю за ноги. Пытаемся работать в команде чтобы придать жизнь этому существу", - рассказывает артист Анатолий Цыбрик.

Масштабное действие под открытым небом длится два часа, но для зрителей пролетает как мгновение. Представление будет проходить каждую субботу, до октября. По словам организаторов, такие постановки должны стать ежегодными, а мультимедийные спектакли одним из главных городских событий, которые притягивают туристов.

Никита Васильев, "ТВ Центр".