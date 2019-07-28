В парке "Фили" исполнили советские марши и джазовые мелодии

Военные оркестры выступают на московских площадках

В парках и скверах Москвы продолжают выступать лучшие военно-музыкальные коллективы нашей страны. Очередной концерт состоялся в парке "Фили".

На сцену вышел Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии имени Дзержинского. Музыканты исполнили лучшие композиции прошлых лет, марши и джазовые мелодии, сообщает "ТВ Центр".

Всего в программе запланировано 16 концертов в преддверии масштабного международного фестиваля "Спасская башня". Он пройдёт в конце августа на Красной площади. Там соберутся лучшие военно-музыкальные коллективы из 12 стран мира.