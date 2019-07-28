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Медведев поздравил с праздником моряков в Севастополе

11:18
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

В городе прошёл морской парад

День ВМФ масштабно отмечают в Севастополе, там прошёл парад кораблей.  Поздравить горожан прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства занял место на трибуне среди почётных гостей.

Второй год подряд праздник военно-морского флота в Севастополе открылся с выстрела пушки времён Крымской войны. Участие в параде принимают более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса, сообщает "ТВ Центр".

Днём на площади Нахимова пройдёт выставка военной техники. Праздник завершится большим гала-концертом и грандиозным салютом.

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Дмитрий Медведев перед началом парада кораблей в Севастополе
Дмитрий Медведев перед началом парада кораблей в Севастополе
Дмитрий Медведев во время посещения парада кораблей в Севастополе
Дмитрий Медведев во время посещения парада кораблей в Севастополе
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