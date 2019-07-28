Сын Алибасова сбежал с заработанными на отравлении "Кротом" миллионами

Продюсер ждёт его с гостинцами

Бари Алибасов пожаловался на своего 33-летнего сына. Отпрыск продюсера сбежал с заработанными на истории с отравлением "Кротом" 20-ью миллионами.

Звезда шоу-бизнеса посетовал на то, что у него нет денег на лекарства. "Я и лекарства покупаю на свои! Я этих 20 миллионов не видел, сын мне ни таблетки, ни гостинца не купил. Он просто исчез!" - рассказал Алибасов в интервью "Комсомольской правде". Основатель группы "На-На" надеется, что сын навестит его в ближайшее время и не с пустыми руками, а с подарками.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память. Обо всё этом рассказали представитель Алибасов и его сын, но медиасообщество засомневалось в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Возможно, "отравление "Кротом" было придумано для раскрутки новой концертной программы группы "На-На".