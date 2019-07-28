ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сын Алибасова сбежал с заработанными на отравлении "Кротом" миллионами

13:56
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Продюсер ждёт его с гостинцами

Бари Алибасов пожаловался на своего 33-летнего сына. Отпрыск продюсера сбежал с заработанными на истории с отравлением "Кротом" 20-ью миллионами.

Звезда шоу-бизнеса посетовал на то, что у него нет денег на лекарства. "Я и лекарства покупаю на свои! Я этих 20 миллионов не видел, сын мне ни таблетки, ни гостинца не купил. Он просто исчез!" - рассказал Алибасов в интервью "Комсомольской правде". Основатель группы "На-На" надеется, что сын навестит его в ближайшее время и не с пустыми руками, а с подарками.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память. Обо всё этом рассказали представитель Алибасов и его сын, но медиасообщество засомневалось в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле.  Возможно, "отравление "Кротом" было придумано для раскрутки новой концертной программы группы "На-На".

Главное сегодня
Бари Алибасов-младший
Бари Алибасов-младший
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.