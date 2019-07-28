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Московское метро перевезло с начала года более миллиарда пассажиров

13:45
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Востребованность подземки растёт

Московское метро приняло с начала этого года более 1,2 миллиарда пассажиров. Это на 25 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года. Востребованность столичной подземки выросла из-за открытия новых станций и кардинального обновления поездов. При этом станции не стали более загруженными, отметил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Например, "Ховрино" и "Беломорская" позволили разгрузить "Речной вокзал". В первом полугодии этой станцией воспользовалось на 37% меньше пассажиров. До продления Замоскворецкой линии на север Москвы она была одной из самых загруженных в столичной подземке. Аналогичная ситуация сложилась на Люблинско-Дмитровской линии: после её продления разгрузилась станция "Петровско-Разумовская".

С 2011 года в Москве построено 155 километров линий метро, открыто 81 станция. На нескольких линиях подземки теперь ходят современные поезда "Москва" с кондиционерами и сквозным проходом через вагоны.

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