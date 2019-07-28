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850 тысяч человек посетили московские фестивали и праздники

14:22
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Наиболее популярным оказался "Бургерфест"

Спортивные, культурные и гастрономические мероприятия в Москве посетили более 850 тысяч человек. Накануне, 27 июля в Парке Горького прошёл "Бургерфест", на ВДНХ гостей встречал семейный фестиваль, а в Лужниках состоялся масштабный спортивный праздник.

Рекорд поставил Парк Горького: сюда пришли 570 тысяч человек. В маленьких ресторанчиках и кафе они наслаждались всевозможными вкусами гамбургеров – от классических до экзотических.

На семейном фестивале на ВДНХ, побывали 130 тысяч человек. Для гостей  провели открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы, а хорошее настроение создавал оркестр "Столичный джаз".

В Лужники пришли 150 тысяч любителей спорта, там работали около 50 спортивных и развлекательных площадок. Для велосипедистов оборудовали целый город, а под открытым небом установили 500 шахматных столов.

На первый фестиваль "Киберион" в технополис "Москва" пришли более семи с половиной тысяч человек. Они приняли участие в открытых турнирах по компьютерным играм.

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