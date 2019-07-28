Объявлено о новых льготах для многодетных семей

Они смогут получить вычет по имущественному налогу

Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы по имущественному и земельному налогам. Как сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, число многодетных семей, которые смогут воспользоваться льготами, превысит 134 тысячи.

Семьи, воспитывающие трое и более детей, имеют право на дополнительный вычет: льгота предоставляется из расчёта по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Эта же льгота касается и земельных участков.

Всего в Москве на учёте в органах социальной защиты состоят свыше 149 тысяч многодетных семей.