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Объявлено о новых льготах для многодетных семей

15:16
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Они смогут получить вычет по имущественному налогу

Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы по имущественному и земельному налогам. Как сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, число многодетных семей, которые смогут воспользоваться льготами, превысит 134 тысячи.

Семьи, воспитывающие трое и более детей, имеют право на дополнительный вычет: льгота предоставляется из расчёта по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Эта же льгота касается и земельных участков.

Всего в Москве на учёте в органах социальной защиты состоят свыше 149 тысяч многодетных семей.

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