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В России сравнили доходы богатых и бедных

14:51
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Разрыв между ними сокращается

В России сократилась пропасть между богатыми и бедными. Если в начале нулевых годов разница в доходах была колоссальная (34 раза), то сейчас она не так ощутима: разрыв уменьшился до 13 раз.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова, это всё ещё достаточно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы.

Один из факторов, способствующих дальнейшему сокращению разрыва между богатыми и бедными - увеличение промышленного производства. "Повысилась занятость работников, появились новые рабочие места и, как следствие, выросла и заработная плата", - отметила Егорова.

Мы можем ожидать, что в ближайшие годы будем наблюдать повышение конкуренции среди работодателей за высококвалифицированных специалистов. Что, в свою очередь, может привести к росту заработной платы.

По последним статистическим данным, средняя зарплата в России составляет 47 тысяч рублей. Самые высокие доходы фиксируются в банковской сфере, нефтяной и газовой промышленности. Самые низкие – в сфере обслуживания.

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