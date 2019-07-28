Жуткие подробности гибели звезды "Брестской крепости"

О деталях трагедии рассказал её муж

На Аляске расследуют гибель в лесу белорусской актрисы, сыгравшей в фильме "Брестская крепость" Вероники Никоновой. По данным ТАСС, её муж Пётр Маркелов обратился в отделение полиции в городе Фэрбенкс и сообщил о гибели супруги. С его слов, трагедия произошла во время того, как пара пыталась пересечь реку Текланика. Никонова упала в воду, а муж смог вытащить её только через пять минут. Реанимационные мероприятия, которые он проводил, не помогли.

С Маркеловым удалось переговорить журналистам "Комсомольской правды". Переживший гибель супруги актёр рассказал, что они вдвоём путешествовали по маршруту известного американского выживальщика, погибшего на Аляске. Переправляясь вброд через реку Вероника оступилась и ушла под воду.

"На Нике была верёвка и рюкзак, все мокрое и тяжёлое. Я держался за её рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала. Но потом она отпустила, я понял, что она потеряла сознание", - рассказал Маркелов.

После того, как ему удалось вытащить жену на берег, Пётр стал делать ей массаж сердца и искусственное дыхание, но это не помогло. Молодой человек пошёл за помощью и через несколько часов к месту гибели Вероники прибыли спасатели и полиция.

Напомним, Вероника Никонова сыграла единственную роль в кино - Аню Кижеватову в фильме "Брестская крепость". Ей было 24 года.