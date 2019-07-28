44-летняя Джоли показала роскошные формы

Поклонники решили, что актриса увеличила грудь

Папарацци сняли Анджелину Джоли на улицах Лос-Анджелеса. Видео спровоцировало слухи о ещё одной пластической операции. В соцсетях гадаю – увеличила ли себе голливудская актриса бюст или нет.

Джоли выходит из салона красоты и садится в машину. Она одета в шёлковый костюм, подчёркивающий фигуру.

Напомним, что в 2013 году Джоли перенесла операцию по удалению молочных желёз из-за высоко риска развития рака груди. Актриса не стеснялась этого и откровенно рассказала о своём решении журналистам и общественности. Позже Джоли сделали реконструкцию желёз с применением имплантов.