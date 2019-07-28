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Меган Маркл вынуждает принца Гарри клянчить деньги у Елизаветы II

19:11
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

После отделения от королевской семьи встал вопрос финансирования

Меган Маркл и принцу Гарри в ближайшем будущем придётся решать финансовые проблемы. После того, как супруги переехали из Кенсингтонского дворца в коттедж в Виндзоре, их фамилии исчезли с сайта принца Чарльза, отца Гарри.

Британская The Daily Express предполагает, что расходы герцога и герцогини Сассекских теперь не будут финансироваться из королевского бюджета принца Уэльского. Раньше два брата – Гарри и Уильям – имели по два миллиона фунтов стерлингов в год, но без поддержки своего отца Гарри будет вынужден обратиться к королеве за финансированием.

Инициатором отделения от семьи выступила Маркл и это вызвало возмущение налогоплательщиков, которым переезд принца Гарри и его супруги стол почти два с половиной миллиона фунтов. Меган Маркл жаловалась на приступы удушья и клаустрофобии в Кенсингтонском дворце, его аура давила на неё морально и физически. После переезда в Виндзор герцогиня воспряла духом и почувствовала себя полноправной хозяйкой.

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