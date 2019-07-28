Украина в бешенстве от поездки Медведева в Крым

Киев выразил официальный протест

Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым на Украине назвали "участием в параде оккупационного флота". МИД страны выразил очередной протест в связи с поездкой главы российского правительства на полуостров.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины", - говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Дмитрий Медведев прилетел сегодня в Севастополь, чтобы поздравить жителей с Днём Военно-Морского Флота. В параде по случаю праздника приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса.

Власти Украины до сих пор считают Крым своей территорией. В марте 2014 года в республике прошёл референдум, на котором более 95% граждан высказались за воссоединение с Россией. По результатам волеизъявления было принято решение о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.