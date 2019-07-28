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В Ливии уничтожены украинские самолёты с оружием

16:59
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Ил-76 прилетели из ОАЭ

Из Ливии приходят противоречивые сообщения об уничтожении двух украинских самолётов Ил-76. По некоторым данным, они перевозили оружие для одной из воюющих сторон.

Местные СМИ утверждают, что два борта киевской грузовой авиакомпании   Europa Air были обстреляны в аэропорту Аль-Джуфра силами правительства национального согласия. По данным других ресурсов, уничтоженные самолёты перевозили оружие из ОАЭ.

По неподтвержденным данным, пилоты имели гражданство Украины. Погиб один летчик - уроженец Мелитополя, работавший по контракту, сообщает телеканал "360".

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