В Ливии уничтожены украинские самолёты с оружием

Ил-76 прилетели из ОАЭ

Из Ливии приходят противоречивые сообщения об уничтожении двух украинских самолётов Ил-76. По некоторым данным, они перевозили оружие для одной из воюющих сторон.

Местные СМИ утверждают, что два борта киевской грузовой авиакомпании Europa Air были обстреляны в аэропорту Аль-Джуфра силами правительства национального согласия. По данным других ресурсов, уничтоженные самолёты перевозили оружие из ОАЭ.

По неподтвержденным данным, пилоты имели гражданство Украины. Погиб один летчик - уроженец Мелитополя, работавший по контракту, сообщает телеканал "360".