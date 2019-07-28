Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Полиция ищет убийцу

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений. Труп находился в чемодане. Полиция выяснила, что это блогер Екатерина, которая арендовала жильё. За её жизнью в соцсетях следили около 80 тысяч подписчиков. Судя по её фотографиям, она часто бывала за границей.

Тело обнаружил владелец квартиры после того, как с ним связались обеспокоенные родители погибшей. Они сообщили мужчине, что их дочь несколько дней не отвечает на телефонные звонки, пишут "Известия".