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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

17:55
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Полиция ищет убийцу

В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений. Труп находился в чемодане. Полиция выяснила, что это блогер Екатерина, которая арендовала жильё. За её жизнью в соцсетях следили около 80 тысяч подписчиков. Судя по её фотографиям, она часто бывала за границей.

Тело обнаружил владелец квартиры после того, как с ним связались обеспокоенные родители погибшей. Они сообщили мужчине, что их дочь несколько дней не отвечает на телефонные звонки, пишут "Известия".

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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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