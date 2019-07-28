На те же грабли: Зеленскому влепили двойку по истории

Президент поздравил сограждан с несуществующим праздником

Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём крещения Руси, но не все поняли его пассаж. "Поздравляю всех с Днём Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития", - написал президент Украины у себя в Twitter.

Подписчики Зеленского не заставили себя долго ждать и отреагировали на поздравление. "Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он-то сам знал об этом?" – задал вопрос один из пользователей.

"Вспомните, пане президент, как Вас учили в школе. Вспомнили? От гарно! А если нет, идите снова учитесь, президенту тупым быть нельзя", - дал совет президенту другой комментатор.

Ровно год назад предшественник Зеленского на посту президенту заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил вовсе не Русь, а Украину, которая затем стала матерью русской православной церкви. Пётр Порошенко тогда обвинил Россию в том, что она всячески препятствует независимости Украинской церкви.