ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На те же грабли: Зеленскому влепили двойку по истории

17:31
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Президент поздравил сограждан с несуществующим праздником

Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём крещения Руси, но не все поняли его пассаж. "Поздравляю всех с Днём Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития", - написал президент Украины у себя в Twitter.

Подписчики Зеленского не заставили себя долго ждать и отреагировали на поздравление. "Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир? Киевскую Русь-Украину? Он-то сам знал об этом?" – задал вопрос один из пользователей.

"Вспомните, пане президент, как Вас учили в школе. Вспомнили? От гарно! А если нет, идите снова учитесь, президенту тупым быть нельзя", - дал совет президенту другой комментатор.

Ровно год назад предшественник Зеленского на посту президенту заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил вовсе не Русь, а Украину, которая затем стала матерью русской православной церкви. Пётр Порошенко тогда обвинил Россию в том, что она всячески препятствует независимости Украинской церкви.

Главное сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.