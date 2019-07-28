В Иркутской области объявлена эвакуация детских лагерей из-за угрозы затопления

Идёт вторая волна паводка

В Шелеховском районе Иркутской области началась эвакуация детей из оздоровительных лагерей. Из берегов вышла река Катаржанка, вода уже затопила несколько улиц в двух населённых пунктах.

Об этом в своём Instagram написал глава района Максим Модин, отметив вероятность расширения паводка на райцентр Шелехов, расположенный в 15 километрах от Иркутска.

Принято решение эвакуировать детские лагеря "Огоньки" и "Черёмушки". На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. По словам Модина, при необходимости людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.

Тем временем в затопленном в конце июня Тулуне возникла угроза нового наводнения. Уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки на восемь сантиметров. Там снова проводится эвакуация населения, передаёт ТАСС.