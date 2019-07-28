ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Иркутской области объявлена эвакуация детских лагерей из-за угрозы затопления

18:37
  • воскресенье
  • 28 июля 2019

Идёт вторая волна паводка

В Шелеховском районе Иркутской области началась эвакуация детей из оздоровительных лагерей. Из берегов вышла река Катаржанка, вода уже затопила несколько улиц в двух населённых пунктах.

Об этом в своём Instagram написал глава района Максим Модин, отметив вероятность расширения паводка на райцентр Шелехов, расположенный в 15 километрах от Иркутска.

Принято решение эвакуировать детские лагеря "Огоньки" и "Черёмушки". На всей территории Шелеховского района введен режим повышенной готовности. По словам Модина, при необходимости людей примут пункты временного размещения на базе двух школ.

Тем временем в затопленном в конце июня Тулуне возникла угроза нового наводнения. Уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки на восемь сантиметров. Там снова проводится эвакуация населения, передаёт ТАСС.

Главное сегодня
Подготовка к эвакуации
Подготовка к эвакуации
Наводнение
Наводнение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.