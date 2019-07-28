Британия стягивает флот к берегам Ирана

В Ормузский пролив прибыл эсминец Duncan

Британия отправила в Ормузский пролив эсминец Duncan, он будет защищать морские интересы страны. Это решение Лондон принял спустя несколько дней после захвата Ираном британского танкера Stena Impero. Судно и его экипаж до сих пор остаются в порту города Бендер-Аббас.

Эсминец прибыл в пролив из района своей предыдущей дислокации в Средиземном и Чёрном морях. У экипажа есть опыт военных операций, корабль поддерживал французскую авианосную ударную группу, выполнявшую специальные задачи в Сирии.

Свобода навигации в Ормузском проливе имеет жизненно важное значение, отметили в Лондоне. При этом там указали на то, что усилия Королевства направлены сейчас на дипломатическое решение конфликтной ситуации с Ираном, но пока эта цель не будет достигнута, корабли королевских ВМС будут сопровождать торговые суда.