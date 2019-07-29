Затопленную Иркутскую область вновь атаковала стихия

Более тысячи человек эвакуировали из-за нового наводнения в регионе

Более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области из-за новых подтоплений. За выходные в регионе выпала месячная норма осадков. В результате уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки - более чем на 7,5 метра. Для ликвидации последствий стихийного бедствия в город Тулун направлена дополнительная группировка сил Росгвардии, передает "ТВ Центр".

Тем временем военнослужащие железнодорожного батальона Центрального военного округа приступили к восстановлению подъездных дорог к улицам в городе. Самосвалы подвозят скальный грунт для ремонта около 1700 метров дорожного полотна. Помимо этого, военнослужащие приступили к облагораживанию некоторых участков, где были разрушены дома, завозят грунт, высаживают деревья.

Группировка Минобороны в Тулунском районе продолжает выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.

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