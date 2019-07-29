ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео стрельбы на фестивале в Калифорнии

08:37
  • понедельник
  • 29 июля 2019

Три человека погибли

В американском штате Калифорния произошла стрельба во  время гастрономического фестиваля. В настоящий момент поступает противоречивая информация о пострадавших. По одним данным, погибли три человека, 11 доставлены в больницы в тяжелом состоянии. По другим, ранены пять человек.

Сколько было стрелков, пока не сообщается. Очевидцы говорят о молодом человеке, который открыл беспорядочную стрельбу по людям, но злоумышленников могло быть и больше, полиция сейчас их ищет, передает "ТВ Центр".

В соцсетях появилось видео, как люди в панике разбегаются, слышны выстрелы. Правоохранители оцепили место происшествия, в воздух подняли вертолет. Этот фестиваль  проводится уже на протяжении 30 лет и является одним из самых популярных массовых мероприятий в стране.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Место стрельбы в Калифорнии
Место стрельбы в Калифорнии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.