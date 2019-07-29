Опубликовано видео стрельбы на фестивале в Калифорнии

Три человека погибли

В американском штате Калифорния произошла стрельба во время гастрономического фестиваля. В настоящий момент поступает противоречивая информация о пострадавших. По одним данным, погибли три человека, 11 доставлены в больницы в тяжелом состоянии. По другим, ранены пять человек.

Сколько было стрелков, пока не сообщается. Очевидцы говорят о молодом человеке, который открыл беспорядочную стрельбу по людям, но злоумышленников могло быть и больше, полиция сейчас их ищет, передает "ТВ Центр".

В соцсетях появилось видео, как люди в панике разбегаются, слышны выстрелы. Правоохранители оцепили место происшествия, в воздух подняли вертолет. Этот фестиваль проводится уже на протяжении 30 лет и является одним из самых популярных массовых мероприятий в стране.

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