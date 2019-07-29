Тысячи людей в Грузии вышли на митинг за дружбу с Россией

Оппозиция потребовала от властей начать диалог с Москвой

В Грузии прошел многотысячный митинг оппозиции с требованием немедленного начала диалога с Москвой. Акцию в Батуми организовала партия "Альянс Патриотов", передает "ТВ Центр".

Это единственная политическая сила в грузинском парламенте, которая последовательно выступает за налаживание отношений с Россией. Поддержку этим взглядам на митинге выразили многочисленные сторонники. Люди также потребовали начать диалог с Сухумом и Цхинвалом.

По мнению представителей оппозиции, властям Грузии необходимо в первую очередь отказаться от участия в антироссийских блоках. В "Альянсе Патриотов" уверены, серия русофобских выступлений, начавшихся с протестов в Тбилиси - это провокации противников сближения Тбилиси и Москвы.

Видео: Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией

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