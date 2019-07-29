Игорь Крутой раскрыл истории создания своих хитов

Народный артист России в понедельник празднует 65 лет

Игорь Крутой в понедельник принимает поздравления. Народному артисту России исполнилось 65 лет. Он автор более 300 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Серова. Такие хиты, как "Любовь, похожая на сон" или "Мадонна", узнают с первых нот.

Всегда обаятелен, элегантен и удивительно органичен - и когда за роялем, и когда неожиданно с аккордеоном. Игорь Крутой признается - он и музыка - это с легкой руки мамы! Его дар разглядела она. Мальчик из маленького украинского городка за год освоил фортепиано - программу шести классов музыкальной школы - и поступил в Кировоградское музучилище.

"Поступил с тройками, но был из сельской местности, поэтому меня приняли. Но закончил уже училище с красным дипломом", - рассказал Крутой.

Там же, в училище, была и первая песня, и первая победа в конкурсе. Сейчас смеясь, он вспоминает - писал музыку на стихи "Мы люди труда". А потом, уже в Николаеве, случилась судьбоносная встреча с певцом Александром Серовым.

"И когда мы познакомились, стали думать, как делать репертуар Саше, как прорываться в Москву. Он первый стал говорить - надо ехать в Москву! Прямо как в "Трех сёстрах" - в Москву! Мы и поехали!" – вспомнил Крутой.

Они покорили не только Москву! Александр Серов тогда выиграл не один международный конкурс, а Игорь Крутой получил возможность заниматься делом, без которого себя не мыслил - писать музыку. Сын Николай говорит - отец сочиняет всегда и везде.

"Это может быть в ресторане, на салфетке, это может быть в самолете тоже на какой-то бумажке. Поэтому я когда-то ему даже дарил специальные блокнотики, маленькие, но с нотным станом, потому что он всегда чертит нотный стан, скрипичный ключ - и пошел рисовать свои иероглифы!" – сказал сын Крутого Николай.

Только Игорь Крутой знает, как его иероглифы превращаются в хиты. Создание каждой песни - история. "У меня была операция и когда меня забрали из госпиталя, я весь в трубках! И меня пришел навестить Игорь Николаев. И мы с ним доползли до рояля, там он меня поддерживал, и я ему сыграл эту музыку - он сказал, что эта песня будет не о любви. Это будет песня о дружбе. И к вечеру продиктовал мне стихи "Мой друг", - поделился Крутой.

Видео: Игорь Николаев об Игоре Крутом в программе "Он и Она"

Впрочем, у него и о любви песен хватает! 25 лет назад готовился к своему юбилейному концерту, пригласил выступить Аллу Пугачеву.

"Мне в твоем концерте нужна песня - вот такая!" Я говорю: "Ну какая?" "Ну такая, чтобы это была песня!" И я начал работать над этой песней, было семнадцать вариантов написано - "Любовь, похожая на сон", - пересказал Крутой свой диалог с Пугачевой.

Впрочем, ему интересно работать и с оперными звёздами. Из серии неслучайных случайностей была их встреча с Дмитрием Хворостовским. Эксперимент и вызов - для обоих. И зарубежные звезды его песни исполняют. Уже давно сложился творческий тандем и с Андреа Бочелли, и с Ларой Фабиан.

И в этом году поздравить маэстро с днем рождения и Фабиан, и Бочелли обещают непременно. У Игоря Круого впереди три грандиозных шоу. В августе на "Новой волне" - авторский вечер, а в ноябре - два концерта в Москве. Свои юбилеи он традиционно превращает в праздник для всех.

Юлия Богоманшина, Михаил Федоров, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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