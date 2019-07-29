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В Москве прогремел салют в честь освобождения Бреста

09:18
  • понедельник
  • 29 июля 2019

В столице отметили 75-летнюю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Минувшим вечером небо над Москвой озарилось грандиозным салютом. Столица отметила 75-ю годовщину освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков.

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени Михалкина дал 2500 залпов в Парке Победы. Стрельбу производили из орудий ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны и современных салютных установок, отмечает "ТВ Центр".

28 июля 1944 года Брест был освобождён в ходе Люблинско-Брестской операции войсками 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского. Эта успешная операция Красной армии фактически завершила освобождение Белорусской ССР, которая в ходе войны потеряла четверть, а, по новым данным, до трети населения.

Люблинско-Брестская операция стала частью крупнейшей в военной истории наступательной операции "Багратион", создавшей условия для освобождения Польши и всей Восточной Европы.

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