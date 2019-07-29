Как россияне отметили Крещение Руси

Верующие говорили о единстве народов и вере

В воскресенье православные христиане отметили Крещение Руси. Этот праздник уже девять лет является государственной памятной датой в нашей стране. 28 июля приурочено ко дню памяти князя Владимира. Историки его называли Великим, церковь - святым равно-апостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Именно он обратил Русь в христианство. Главные торжества по традиции прошли в Москве.

Исполинская фигура крестителя Руси князя Владимира Святославича, кажется, вот- вот достанет до облаков. Воинственный князь, еще недавно язычник, держит в руке крест. Символ страданий, просвещения и истины. Для многих народов, в том числе и наших предков, он тот, кто первым совершил обряд крещения и велел крестить всех русичей.

Песнопения божественной литургии разносятся под сводами Успенского собора Московского Кремля. Тысячи верующих не остались дома. Пришли в храм на службу. Здесь же предстоятели поместных церквей и духовенство.

В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира. Историки его назвали Великим, церковь — святым равноапостольным. Крещение Руси состоялось 1031 год назад. Дата хоть и не круглая, но оттого не менее важная. Праздничную службу возглавил патриарх Кирилл.

Незадолго до полудня на колокольне Ивана Великого начинается торжественный перезвон. Его подхватили во всех храмах Москвы и Подмосковья.

Традиционный крестный ход - это возможность еще раз восславить крестителя Руси и православную веру.

К памятнику Святого Владимира от Успенского Собора процессия движется через Боровицкие ворота. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России. У подножия монумента - торжественный молебен.

"С нашим общим крещением, совершенным по милости Божией святым равноапостольным великим князем Киевским Владимиром. Да сохранится навсегда в благодарных потомках его имя. И да возносится оно всегда в храмах Божиях, как имя святого и равноапостольного крестителя Руси", - сказал патриарх Кирилл.

По окончании торжественных мероприятий верующие не спешат расходиться. Говорят о единстве народов и вере.

- С праздником вас, дорогие друзья! Крещенные наши, православные братья и сестры. Конечно, сегодня такой день... Начало положено именно с этого дня, конечно. Прям чувствуется такое единение, объединение всех нас. - Это важно для всех православных - и в Белоруссии , и на Украине, и в России. Православие объединяет эти все народы.

Частица мощей равноапостольного Великого князя Владимира и икона - в свободном доступе. Поклониться и помолиться крестителю Руси верующие подходили с особой благодарностью.

Анастасия Мартынова, Владислав Подымский, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр", Москва.

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Видео: тысячи верующих вышли на улицы Киева в День Крещения Руси